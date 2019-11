Violences urbaines à Chanteloup : Castaner denonce des actes "odieux et insupportables"

Accompagné de deux autres ministres, Christophe Castaner s'est rendu à Chanteloup-les-Vignes ce 5 novembre 2019, suite aux violences urbaines survenues dans la ville. En effet, un chapiteau de cirque y a été incendié, en plus des tirs de mortiers et de feux d'artifice sur des policiers. Deux personnes ont été interpellées, incarcérées et mises en examen. Sur place, le ministre de l'Intérieur a fustigé ceux qui ont cherché à "détruire des symboles de la vie et de la liberté" sur les lieux, qualifiant ce qui s'est passé d'"odieux et insupportable".



