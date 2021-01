Virus : bientôt la "désobéissance civile" ?

De nombreuses personnalités politiques, notamment au sein de la majorité, craignent la "désobéissance civile". En effet, le ras-le-bol des Français commence à se faire sentir vis-à-vis des restrictions prises pour lutter contre la Covid-19. C'est ce qu'a constaté Richard Ramos, député MoDem du Loiret. "Au-delà de l'aspect sanitaire, on a l'aspect psychologique. Les Français sont fatigués", confie-t-il. La tonalité est la même du côté du Rassemblement national. Selon Julien Odoul, membre du bureau national du parti, les citoyens sont capables d'accepter presque tout pour préserver leur santé et leur économie. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont marre de la situation. Qu'en pensent les autres politiques ? Les Français font-ils confiance à Emmanuel Macron pour gérer la crise ?