Virus: les leçons de l'Allemagne à la France

"L'Hexagone a les poches percées", affirme Olivier Mazerolle. "De son côté, Angela Merkel n'a qu'à ouvrir la clé du coffre pour puiser dedans et se servir", a-t-il poursuivi. En effet, c'est le résultat d'une stratégie divergente. La France a dépensé plus qu'elle ne gagnait et se classe en Europe parmi les nations les plus endettées, les plus dépensières, avec un taux de chômage parmi les plus élevés. Les Allemands, eux, ont amassé des milliards d'euros et cela leur donne les moyens pour réagir. Quid du Covid-19 dans ce match France-Allemagne ?



Ce dimanche 7 juin 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de la différence de stratégie entre la France et l'Allemagne dans la gestion de la crise liée au Covid-19. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/06/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.