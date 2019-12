Vœux du 31 décembre : l'allocution d'Emmanuel Macron

Pour la troisième fois depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mardi soir pour les vœux du 31 décembre. Le chef de l'État est revenu sur les faits marquants de l'année 2019, notamment l'attaque à la préfecture de police de Paris, la mort des militaires au Mali, les catastrophes naturelles qui ont touché notre pays, l'incendie de Notre-Dame de Paris, le décès de Jacques Chirac, et la réforme des retraites.



