VIDÉO - Vœux : il y a un an, Emmanuel Macron espérait une embellie sanitaire au printemps 2021

D'UN RÉVEILLON À L'AUTRE - La crise sanitaire ne cesse de bouleverser depuis deux ans le calendrier du quinquennat. En témoignent les vœux prononcés par Emmanuel Macron il y a un an tout juste. Le chef de l'État s'adressera à nouveau aux Français ce vendredi soir.

Une crise sanitaire qui n'en finit pas de bousculer notre quotidien et le calendrier politique. Après deux ans de pandémie, Emmanuel Macron s'apprête à adresser ses vœux aux Français vendredi soir - les derniers de ce quinquennat - et le Covid-19, sous le signe du variant Omicron, sera encore au cœur de sa prise de parole, même si l'entourage présidentiel promet que le chef de l'État parlera aussi des perspectives à plus long terme pour le pays. S'il fallait une illustration de cette omniprésence du Covid dans la vie du pays, il suffit de se replonger dans les vœux prononcés par le président de la République il y a tout juste un an, alors que la France déplorait déjà 64.000 morts du Covid - le virus a fait plus de 123.000 morts à ce jour. À l'époque, la France, soumise à deux confinements avant de vivre un long couvre-feu, se préparait comme les autres pays européens à lancer la campagne vaccinale, avec l'espoir d'endiguer ainsi l'épidémie.

Un rendez-vous pris au printemps 2021

Ce 31 décembre 2020, Emmanuel Macron rendait ainsi hommage aux Français pour "les sacrifices" qu'ils avaient consenti au cours des premiers mois de cette pandémie, marqués par le confinement total du pays entre mars et mai, et le second confinement à l'automne. "L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée : par des efforts et des restrictions", déclarait le chef de l'État. "Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix aux bons moments et je veux vous remercier pour votre civisme", ajoutait-il. "De cet esprit de responsabilité collective par lequel nous avons sauvé tant de vies et qui nous permet aujourd'hui de tenir mieux que beaucoup face à l'épidémie [...] Ensemble, nous en sortons encore plus unis, et en ayant beaucoup appris."

Mais le chef de l'État, défendant au passage son bilan, avait aussi entrepris de projeter les Français vers l'avenir. Un avenir fixé au printemps 2021, avec l'espoir d'une embellie qui permettrait enfin au pays de passer à autre chose. "L'espoir est là, et l'espoir grandit chaque jour dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs et qui va nous permettre, dès le printemps, d'inventer une économie plus forte...", lançait Emmanuel Macron, appelant chacun à "regarder notre avenir" et "préparer aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne". Si l'économie française est repartie en force courant 2021, confirmant cet espoir du chef de l'État, et malgré la réussite de la vaste campagne de vaccination qui se poursuit aujourd'hui, le Covid a malheureusement survécu au printemps 2021, au rythme de ses variants, jusqu'à cet Omicron qui aujourd'hui explose dans le pays, au point de contraindre le chef de l'État à revenir, une fois de plus, sur le terrain de l'urgence sanitaire.

Vincent Michelon

