VIDÉO - Vœux présidentiels : "2022 sera peut-être l'année de sortie de l'épidémie", espère Emmanuel Macron

Dès le début de son allocution, Emmanuel Macron a évoqué "nos 123.000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie". La crise sanitaire est au cœur du quotidien des Français en ce soir de réveillon, et occupe logiquement l'essentiel des vœux présidentiels. Emmanuel Macron en a profité pour expliquer sa stratégie pour freiner la vague épidémique en cours, et pour appeler ceux qui ne sont pas encore vaccinés à franchir le pas.

"Les semaines à venir seront difficiles", a reconnu le président français. Il a appelé ses concitoyens à respecter les mesures prises par son gouvernement pour "faire face" à un virus qui "circule, et circulera de plus en plus". Emmanuel Macron a également assuré que les secteurs qui auraient à en souffrir seraient soutenus. Plus généralement, il a justifié l'ensemble des mesures prises ces derniers jours comme autant de moyens d'empêcher des restrictions plus lourdes "sur nos libertés".