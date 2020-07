Voici les grands chantiers auxquels doit s'attaquer Jean Castex

Pour cela, il entend, avec Emmanuel Macron, former rapidement un gouvernement pour appliquer un plan de relance face à la crise économique et sociale qui se profile.

Parmi ses priorités, l'hôpital. Il faut dire qu'après trois mois de crise pour les soignants, le compte n'y est pas. Dans son interview à la presse régionale vendredi, le président de la République s'est d'ailleurs engagé : “Nous allons très fortement revaloriser les situations des personnels médicaux et non médicaux”, a annoncé Emmanuel Macron.

Autre urgence, sauver l'économie. Alors que l'assurance chômage prévoit 630.000 demandeurs d'emploi supplémentaires pour la fin de l'année, un plan de relance de plusieurs dizaines de milliards d'euros est à l'étude, avec des incitations financières à l'embauche.

A l'étude aussi, la baisse de certaine taxes pour les entreprises. Et pour y arriver, Jean Castex dit vouloir changer de méthode.

"Je souhaite ouvrir des concertations, des discussions avec les partenaires sociaux, dans les territoires, avec tous les acteurs, pour associer le plus possible à la recherche de solutions, et à l'élaboration d'un nouveau pacte social", a-t-il avancé.

"Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Je crois aux territoires, je crois à la confiance et aux valeurs de responsabilité", a-t-il insisté. "Je souhaite prononcer mon discours de politique générale au milieu de la semaine prochaine, l'objectif c'est d'être à pied d'oeuvre le plus vite possible", a-t-il encore martelé, alors que les travaux parlementaires sont suspendus dans l'attente du nouveau gouvernement.