Vote des femmes à la présidentielle : Macron et Le Pen en tête, Zemmour inquiète, selon un sondage

En comparaison, les hommes placeraient Eric Zemmour devant Marine le Pen en votant à 25% pour Emmanuel Macron, 17% pour le polémiste, 16% pour Marine Le Pen tout comme Xavier Bertrand. Largement derrière, Mélenchon est crédité de 8%, 5% pour Hidalgo comme pour Jadot et 3% pour Fabien Roussel. Cet écart de 5 point sur le vote Zemmour reflète le fait que 66% des Françaises se disent inquiètes pour les droits des femmes et la lutte contre le sexisme si Eric Zemmour était élu président. Elles sont aussi 47% à s'inquiéter à ce sujet en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon et 41% dans l'hypothèse Marine Le Pen.

En revanche, cette proportion tombe à un taux situé entre 31% à 33% en cas d'élection de Michel Barnier, Yannick Jadot, Emmanuel Macron ou Xavier Bertrand. Les deux candidates qui suscitent le moins d'inquiétudes dans ce domaine sont Anne Hidalgo (27%) et Valérie Pécresse (23%). Par rapport au premier tour de 2017, le vote pour l'extrême droite (Marine Le Pen, incluant désormais Eric Zemmour) et la droite souverainiste (Nicolas Dupont-Aignan), a nettement progressé chez les femmes, passant d'un quart (27%) à un tiers des voix (34%), comme dans l'ensemble du corps électoral.

"L'extrême droitisation du vote féminin n'a rien de spécifique, elle s'inscrit dans une hausse générale du vote 'national populiste', qui, aujourd'hui, capte plus d'un tiers des suffrages", explique dans le sondage François Kraus, directeur du pôle "politique" et expert "genre et sexualité" à l'Ifop. Cette progression peut s'expliquer par la figure de Marine Le Pen dont le discours est devenu plus socialisant et donc plus proche des préoccupations des plus précaires.