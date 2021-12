Vote sur l'indépendance : J-3 en Nouvelle-Calédonie

À Nouméa, sur le marché, beaucoup de Calédoniens savent déjà très précisément ce qu'ils voteront dimanche. "Non à l'indépendance, parce que je suis bien comme ça avec la France", lance une habitante. Être Français, c'est que des avantages, jugent les partisans du "non". "On bénéficie à la fois de la nationalité française et de la citoyenneté européenne. On l'a vu là encore avec la crise Covid. Heureusement qu'on avait l'aide et la solidarité nationale", lance une autre.