VIDÉO - "Vous pourriez être ma mère" : le député Robin Reda s'excuse auprès de Yaël Braun-Pivet

La présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet (LREM) et le député LR Robin Reda se sont vivement accrochés mercredi soir. En cause : la publication dans la presse du rapport sur le cannabis.





Jugeant "pas courtois pour nos collègues et (...) dans l'intérêt ni de la commission, ni de l'Assemblée" que Robin Reda (LR) et Eric Pouillat (LREM) se soient exprimés dans la presse et aient communiqué aux médias le rapport de la mission d'information avant sa présentation au Palais-Bourbon, Lois Yaël Braun-Pivet leur a rappelé diverses règles "dont ils ont estimé pouvoir s'absoudre".