La participation de Xavier Bertrand au congrès LR "renforce le camp de la droite et du centre", estime Philippe Juvin

"Nous allons enfin pouvoir faire des débats entre nous", s’est réjoui Philippe Juvin, candidat à l’élection présidentielle de 2022, sur LCI ce lundi 11 octobre. Quelques minutes plus tôt, Xavier Bertrand avait annoncé sur le plateau du 20H de TF1 qu’il allait prendre part au congrès des Républicains et entrer ainsi en compétition pour être candidat de la droite et du centre pour la présidentielle.

Le président de la région Hauts-de-France participera donc à la primaire du parti qui aura lieu le 4 décembre prochain, rejoignant ainsi Philippe Juvin mais aussi Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Denis Payre, les autres candidats en lice. "Je crois que c’est une sage décision" qui "renforce considérablement le camp de la droite et du centre", a estimé sur LCI le chef des urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou et maire de La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. "Nous allons enfin avoir des débats entre nous et donner envie de droite", a-t-il salué.