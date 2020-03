Yannick Jadot : "J'appelle le président de la République à faire prévaloir la santé sur toute autre considération"

Le parti Europe Écologie Les Verts aurait mis de grands espoirs dans le scrutin des élections municipales. Mais le second tour doit-il avoir lieu ? Yannick Jadot, député européen EELV, nous a fait part de son opinion. "J'appelle le président de la République à faire prévaloir la santé sur toute autre considération, et dorénavant en toute transparence. Je l'appelle à réunir dès demain matin les chefs des partis politiques et à organiser le report de cette élection", a-t-il déclaré.



