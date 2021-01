Yannick Jadot : "Pourquoi le président de la République rechigne-t-il autant à jouer sur l'intelligence collective ?"

Selon lui, le gouvernement n'offre pas aux Français une certaine visibilité sur ce qui les attend, ni la possibilité de s'organiser. Et ce, alors qu'un climat de détresse psychologique, de décrochage social et d'incertitude économique semble s'être installé dans le pays. Il reproche également à Emmanuel Macron de ne pas jouer sur "la force du collectif", à savoir les entreprises, les parlementaires et les politiques, pour mieux gérer cette crise.

A un an et demi de la présidentielle, le député EELV songe à une écologie qui prendrait le pouvoir, pour assurer et sécuriser les salariés. "On ne peut pas avoir une économie qui continue à déforester et à générer des pandémies", affirme-t-il. Il souhaiterait notamment que les Français sortent de cette pandémie avec une "vraie espérance" et un "nouvel enthousiasme pour notre pays". Alors, sera-t-il candidat en 2022 ?