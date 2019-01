VIDÉOS - Hollande, Dupont-Aignan, Hidalgo, Philippot... Les Gilets jaunes s'invitent dans les voeux des politiques pour 2019

Après avoir présenté ses vœux en espagnol, l'ancien candidat à la primaire PS et désormais candidat à la mairie de Barcelone Manuel Valls a adressé un message aux Français sur Twitter, souhaitant "à chacun une belle année 2019", "une année d’espérance et de renouveau pour l’ Europe et nos pays." "Ne baissons jamais la garde face au terrorisme et aux dangers de la division, des populismes, du racisme et de l’antisémitisme", a-t-il écrit.





De son côté, Christian Estrosi, le maire de Nice, a également le thème du terrorisme pour parler de l'année écoulée, mettant l'accent sur les nouvelles technologies à disposition tels que la reconnaissance faciale, pour détecter les potentielles menaces.