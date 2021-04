Pour lutter contre la pollution, un élu EELV refuse de subventionner un club de bateaux... à voile

Une polémique de plus pour les écologistes. Depuis plusieurs heures, une séquence du conseil municipal de la ville de Vincennes de ce mercredi 14 avril fait réagir sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo de la captation d'une discussion entre la maire UDI Charlotte Libert-Albanel et l'élu écologiste Quentin Bernier-Gravat, on entend ce dernier justifier ainsi son abstention à l'accord d'une subvention à un yacht club : "nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants".

Or, il s'agissait dans ce cas-là de subventionner un club de bateaux à voile, et non pas à moteur. "Donc la raison de votre abstention, c’est parce que la pratique de la voile est polluante", ironise l'édile dans l'échange, alors qu'elle venait de déclarer, en référence à la maire EELV de Poitiers Léonore Moncond'huy qui avait souhaité fin mars que "l'aérien (...) ne doit plus faire partie des rêves d'enfants" : "on est à peu près sur le même niveau de polémique que les aviateurs, quoi".