Vins fins, homard et Saint-Valentin : la "polémique" François de Rugy résumée en trois points

Le ministre d'Etat s'est défendu, ce mercredi matin sur France Inter, jurant que son couple "n'a rien à [se] reprocher". Tout en disant "comprendre" qu'un tel article "suscite des réactions, et même des incompréhensions, des interrogations", François de Rugy a dénoncé des "propos mensongers", "une présentation tendancieuse" et un "parti pris militant" de Mediapart. Dans un communiqué de son ministère, il est évoqué "un travail de représentation" de son ancien poste de patron de l'Assemblée Nationale. Une fonction qui, selon le ministre, "conduit régulièrement le président de l’Assemblée nationale à accueillir, rencontrer et échanger avec des responsables politiques, français ou étrangers, locaux ou nationaux, des représentants de la société civile, ainsi que des personnalités du monde économique ou médiatique", explique-t-il dans un communiqué.





Dans celui-ci, il explique par ailleurs que "dans le cadre de ses fonctions de président de l’Assemblée nationale, il a ainsi été amené à être invité ou à recevoir nombre d’entre eux, suivant un certain niveau de prestation, propre à la tradition de l’Assemblée nationale et de son personnel". Il évoque aussi, "tout au plus une dizaine de dîners informels liés à l'exercice de ses fonctions" et les invités étaient selon lui, "des personnalités issues de la société civile. Ils rassemblaient le plus souvent une dizaine (deux fois une vingtaine, plusieurs fois moins de dix) de personnalités, issues du monde économique, médiatique, culturel, scientifique, universitaire". Des dîners qui "visaient à répondre à l’exigence de représentation liée à sa fonction auprès de la société civile, ainsi qu’à nourrir son action de président de l’Assemblée nationale", explique le communiqué.





Comme pour répondre aux critiques sur ses manières budgétaires, le ministre s'est félicité d'avoir "mis un peu d'ordre dans un certain nombre de gestion de budgets de l'Assemblée", réformant notamment la retraite et l'assurance chômage des députés. "En un an, il a fait baisser les frais de réception de l’Hôtel de Lassay de plus de 13%, ses frais de déplacement de plus de 34%", souligne son cabinet. L'épouse de François de Rugy, Séverine Servat de Rugy contribuait quant à elle à, "l’organisation de ces dîners, comme elle a participé et participe toujours à de nombreuses rencontres officielles ou informelles". Il est aussi dit qu'elle "connaissaient certaines des personnes conviées à ces dîners, d’autres pas, tout comme François de Rugy". Et pour le dîner de la Saint Valentin, le communiqué indique qu'il s'agissait d'une "délicate attention" du service de restauration de la résidence, "sans qu'aucune demande préalable ne soit faite, de décorer la table". Et d'indiquer qu'il était "à la disposition de la déontologue de l'Assemblée Nationale", pour s'expliquer.