Violemment agressé en 2016 après avoir défendu un couple qui s'embrassait, Marin a reçu la légion d'honneur

L'histoire du jeune Marin avait profondément ému et marqué la France entière. Fin 2016, cet étudiant, alors âgé de 20 ans, avait voulu défendre un couple, pris à partie dans une rue de Lyon par des jeunes pour le simple fait de s'embrasser. L'un des agresseurs s'en était alors pris à lui, en lui assénant des coups de béquille sur le crane. Des coups d'une telle violence qu'ils l'avaient plongé dans le coma. Alors que les médecins craignaient le pire, le jeune homme s'était réveillé deux semaines plus tard "à la grande surprise du corps médical". Il souffre cependant encore aujourd'hui de "lourdes séquelles physiques, neurologiques et psychologiques", souligne dans un communiqué l'association "La tête haute".





Rapidement ses parents avaient lancé une pétition en ligne, "Laissé pour mort après avoir défendu des amoureux", pour que Marin reçoive la légion d'honneur. Deux ans et plus de 80.000 signatures plus tard, Emmanuel Macron a répondu favorablement à leur requête. Le jeune homme a reçu cette distinction ce vendredi 1er mars.