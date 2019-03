Violences à Paris : Ségolène Royal souhaite que les Champs-Elysées soient fermés pour les prochaines manifestations

Mais cette mesure demande de gros moyens. Car pour rendre l'avenue des Champs-Elysée inaccessible, il faut également fermer toutes les rues adjacentes. Une opération d'ampleur qui nécessiterait de boucler une bonne partie du centre de Paris. En novembre, alors que le mouvement des Gilets jaunes n'en n'était qu'à ses prémices, et sortait d'un "acte 2" marqué par de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, un "périmètre d'interdiction des rassemblements et manifestations" avait été dressé autour de la place de la Concorde et du palais présidentiel. Mais le haut des "Champs" ne faisait pas partie de ce périmètre bouclé.





Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur s'était d'ailleurs justifié à ce propos : "Nous aurions pu interdire complètement les Champs-Élysées et fermer Paris, mais nous n'avons fait pas ce choix-là. Nous avons appelé à la responsabilité de chacun", avait-il déclaré. Et il s'était défendu de n'avoir décidé la fermeture totale de l'avenue : "Si nous avions fermé les Champs-Élysées ainsi que l'intégralité des rues adjacentes, c'est à peu près la moitié de la capitale qui aurait été fermée pour 8000 manifestants".