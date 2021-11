Violences contre les élus : Emmanuel Macron assure les maires de son "soutien indéfectible"

Cette année, en France, 800 maires ont déjà fait l'objet d'agressions ou de menaces. Conviés ce mercredi 17 novembre au soir à une réception organisée à l'Élysée en parallèle du Congrès de l'Association des maires de France (AMF), ils ont reçu le "soutien indéfectible" d'Emmanuel Macron contre toutes les violences exercées à leur encontre.

Devant les membres du gouvernement ainsi que son ex-Premier ministre, Edouard Philippe, également maire du Havre, ou encore François Bayrou, Haut-Commissaire au plan et maire de Pau, le chef de l'État a promis aux maires de les défendre en cas d'agressions et d'incivilités. "Céder une once de terrain, c'est consacrer l'impossibilité de prendre des décisions demain", a-t-il déclaré. Or "le travail des prochains mois est de regarder loin, sur des sujets de reconquête industrielle, de régalien, de santé", a-t-il insisté, appelant, à cinq mois de la présidentielle, à "continuer à innover" et à "agir fort".