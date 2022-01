Violences contre les élus : 15 personnes interpellées en six mois, annonce Gérald Darmanin

"Ce sont des menaces souvent extrêmement cachées, sur les réseaux sociaux (...) On arrive à identifier ces personnes, ça prend un peu de temps", a déclaré le ministre sur CNews. Selon le ministère de l'Intérieur, cette situation est notamment liée à la crise sanitaire : les trois quarts des menaces contre les élus proviennent d'antivax. Plus de 300 plaintes pour "menace de mort" ont été déposées par des élus depuis juillet et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, dont 60 plaintes depuis début janvier.

Devant ces chiffres le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a réuni mardi soir Gérald Darmanin et le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. "Les ministres m'ont garanti l'engagement total et la pleine mobilisation des services de l'Etat, tant pour la protection des permanences et des domiciles des députés que pour les investigations et les sujets judiciaires à apporter aux plaintes déposées", a indiqué Richard Ferrand mercredi aux députés, dans un courrier dont l'AFP a eu connaissance. Le titulaire du perchoir a décidé que l'Assemblée se constituerait partie civile dans chaque affaire.

Une nouvelle "cellule permanente" associant le Sénat et les forces de sécurité intérieure permettra d'"assurer un suivi exact et régulier des faits et des plaintes", ajoute Richard Ferrand. Enfin, les ministres ont accepté "la création d'une statistique dédiée qui permettra de recenser précisément les méfaits commis à l'encontre des élus, parlementaires et locaux".

Mardi dans un acte symbolique fort, tous les patrons des groupes politiques à l'Assemblée nationale étaient arrivés ensemble dans l'hémicycle derrière Richard Ferrand pour dénoncer à l'unisson la "montée de la haine" à l'encontre des élus.