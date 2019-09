Violences contre les élus : "l’État paiera les frais d’avocats, au nom de la solidarité nationale", annonce Sébastien Lecornu

L'INTERVIEW POLITIQUE - Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, était l'invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI ce jeudi 12 septembre 2019. L’occasion de revenir sur la mise en examen de Richard Ferrand, les agressions contre les maires et les élections municipales en 2020.

"Il faut faire attention, nous sommes dans une période où le bashing contre les élus est rapide." Interrogé par Élizabeth Martichoux ce jeudi 12 septembre sur LCI, Sébastien Lecornu n’allait pas échapper aux questions sur la mise en examen de Richard Ferrand, dans la nuit, pour "prise illégale d’intérêts", mais le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales chargé des collectivités territoriales est vite retombé sur ses pattes en faisant ainsi le lien avec la thématique pour laquelle il avait été initialement invité.

Ce jeudi, Sébastien Lecornu reçoit dix maires ayant été agressés dernièrement pour affiner avec eux la série de mesures d’accompagnement que le gouvernement va mettre en place pour mieux protéger les élus locaux dans l’exercice de leur mandat. "En 2018, on a compté 361 agressions, dont 40% sont physiques et 60% verbales, sans même compter les réseaux sociaux. Déjà, on veut dire à ces maires qu’ils ne sont pas seuls. Ensuite, on veut être sûrs d’adapter notre dispositif à ce qu’ils ont vraiment connu. L’idée est de regarder de près ce qu’ils s’est passé pour eux", a détaillé le ministre.