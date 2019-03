Violences : des mesures suffisantes ?

Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé des mesures prises pour assurer le maintien de l'ordre public. Il a notamment annoncé l'interdiction de manifestations dans certains lieux, la hausse du montant de l'amende pour les participations aux manifestations interdites, et l'utilisation de produits marquants sur les casseurs. Ces mesures vont-elles empêcher les assauts des casseurs lors du prochain acte des "gilets jaunes" ?



