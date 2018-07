Violences du 1er mai : les premiers éléments de défense d'Alexandre Benalla face aux enquêteurs

Plus surprenant, Alexandre Benalla, qui a été interrogé dans le cadre de soupçons de "violences en réunion", "usurpation de fonction", "port illégal d'insignes réservées à l'autorité publique" et "complicité de détournement d'images de vidéoprotection", a invoqué le droit pour justifier son intervention contre deux manifestants sur la place de la Contrescarpe.





Le jeune homme aurait notamment cité l'article 73 du Code de procédure pénale, qui énonce : "Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche". Dans cette affaire, la femme et l'homme violentés par Benalla ont été identifiées et demandent à être entendues par les enquêteurs, a indiqué samedi une source proche du dossier.