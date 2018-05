Violences du 1er mai : les réactions vives fusent de toute part

Après les violences du 1er mai, la quasi-totalité des partis politiques ont condamné ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a promis la fermeté, tandis que la droite dénonce les événements et l'attitude du gouvernement. Les socialistes, eux, demandent une commission d'enquête parlementaire. Retour en images sur les réactions des personnalités politiques.



