Violences : la grande peur de l'exécutif ?

Affaire d'Etat ou pas, la communication de l'exécutif interpelle. À l'heure où le rapport entre la police et les Français interroge, où la posture du ministre de l'Intérieur semble beaucoup fragilisée, l'affaire Steve révèle bien des tensions, voire même des inquiétudes au sommet du pouvoir. Tout cela intervient dans un contexte d'accumulation de différentes affaires, de défiance comme rarement. Mais comment on en est arrivé là ? La mort de Steve, est-ce l'affaire de trop ?



