Violences : la réponse du gouvernement

Comment une démocratie peut-elle se défendre lorsque des pillards et des incendiaires saccagent impunément une ville ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Édouard Philippe ce lundi après-midi. Le samedi 16 mars, les forces de l'ordre ont été dépassées face aux 1 500 casseurs des Champs-Élysées. Pour que cela ne se reproduise plus, le Premier ministre a annoncé une série de mesures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.