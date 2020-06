Violences policières aux Etats-Unis : "On a aussi ces questions en France", juge Julien Bayou

"On ne doit pas oublier qu'en France, aussi, on a ces questions de violences policières." C'est le message délivré par Julien Bayou, invité de la matinale de LCI lundi 1er juin, alors que les tensions aux États-Unis ne retombent pas depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, décédé à la suite de son interpellation par la police de Minneapolis. "C'est polémique mais je trouverais dommage qu'on fasse comme si en France on n'avait pas du tout de problème. Il y a des inégalités sociales qui se doublent de racisme et d'injustices territoriales", affirme le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts.

Évoquant, tour à tour, les affaires Adama Traoré, décédé en juillet 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, et Steve Maia Caniço, mort noyé dans la Loire à Nantes, en juin 2019, après une intervention de police, le leader écologiste rappelle à "ce souci de justice". "L'honneur de la police serait de lutter contre les bavures, et non pas en en minimiser les faits", poursuit-il, rappelant les scènes de concordes entre les forces de l'ordre et les Français en 2015. "Je trouve qu'avec notre fonctionnement, où à chaque fois qu'il y a un problème, l'Inspection générale de la police nationale (IPGN, ndlr) saisit une enquête en interne, on a assez peu de vision, on a peu d'informations. Je pense qu'il y a un sujet, non pas d'impunité, mais de pouvoir sereinement sanctionner les comportements qui sont une atteinte à l'honneur de la République".