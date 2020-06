Violences policières : Clémentine Autain s'en prend à Christophe Castaner, "incapable d’avoir des mots clairs de condamnation"

Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis, a répondu aux questions d’Elizabeth Martichoux ce jeudi 4 juin et a été invitée à réagir face au mouvement de contestation des violences policières, resurgi aux Etats-Unis après la mort de George Floyd et importé en France, illustré par l’affaire Adama Traoré. L’élue de Seine-Saint-Denis a dressé le parallèle entre ces deux événements : "Il y a une nature des problèmes posés qui est semblable : il s’agit de violences policières et de racisme."

"Qu’est-ce qu’une société où vous avez un Français sur trois qui est inquiet quand il est face à des contrôles de police ?", s’est interrogée la députée LFI. Puis a condamné la position du ministre de l’Intérieur, qui refuse notamment de parler de "violences policières" : "Ce qui me révolte beaucoup plus c’est le ministre Castaner qui est incapable d’avoir des mots clairs, forts, de condamnation, quand il y a eu toutes ces violences policières au moment des Gilets jaunes ou quand il y a des cas avéré."

Et de poursuivre, un peu plus tard : "Ce que je reproche au ministre c’est de ne jamais avoir été exemplaire dans la sanction verbale et dans la hiérarchie de prendre des mesures : ça veut dire former les policiers, ne rien laisser passer, que l’inspection ad hoc doit faire un travail impartial pour que l’impunité cesse."