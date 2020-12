Violences policières, discriminations, écologie... ce qu'a dit Macron dans son interview à Brut

"PEUT-ÊTRE QUE JE NE POURRAIS PAS ÊTRE CANDIDAT"





Sur sa candidature à sa réélection en 2022 :





"N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vais parler en sincérité. Je suis en plein dedans. On est dans un pays où la campagne présidentielle commence un an et demi, deux ans avant. Si vous faites deux ans de campagne pour un mandat qui ne dure pas cinq ans, on n'arrive pas à faire de choses utiles. Moi, je suis toujours et serai jusqu'au dernier jour dans l'action et la conviction. Je suis en permanence à essayer de me battre."





"Mais je n'ai pas le droit de vous dire et de me mettre dans une disposition d'esprit d'être candidat. Ça voudrait dire que je ne prendrais plus les risques que je dois prendre et répondrais à l'exigence du moment. Si je me mets dans la position de candidat, je ne prendrais plus de risques, plus les bonnes décisions. (...) Ça viendra si ça doit venir au moment voulu. Peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année de mon mandat, le dernier mois, qui feront que je ne pourrais même pas être candidat. Je n'exclus rien."