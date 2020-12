Violences policières : "Emmanuel Macron a fait une concession à la gauche"

Emmanuel Macron a reconnu vendredi dernier lors d’une interview à Brut qu’il existait des "violences par des policiers". Pourquoi maintenant ?

L’insistance de Rémy Buisine, lui-même victime de violences policières, a contraint Emmanuel Macron à reconnaître leur existence. Longtemps le gouvernement a évité d’utiliser ce terme pour donner des gages aux syndicats policiers et jouer l’apaisement, mais ils ont été obligés d’y renoncer sous la pression des événements récents. Le Président a renoncé à ce qui était une concession de longue date.

En refusant pendant longtemps de reconnaître les violences policières, quel était le but du gouvernement ?

Le gouvernement avait fait de ce terme un enjeu, et de la bataille sémantique qui l’entoure un enjeu de communication. C’était pour lui une manière de faire du ‘en même temps’. D’un côté, on reconnaît un problème de violence au sein de la police, mais de l’autre, on ne le dit pas. C’était un moyen de rester entre les manifestants et la police, de dire aux premiers ‘on vous comprend’, et aux seconds ‘on vous soutient’. Sa volonté était de maintenir l’équilibre, en ne chargeant pas trop la police et en ne donnant pas complètement satisfaction aux manifestants, tout en reconnaissant qu’il y a des problèmes. C’était une forme d’hypocrisie utile. Le problème c’est que le 'en même temps' mécontente les deux, à la fois les policiers et les manifestants.