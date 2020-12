Violences policières : qui veut réformer l'IGPN, et pourquoi ?

Face aux cas de violences commises par des agents, faut-il revoir le fonctionnement de la "police des polices" ? Les derniers faits relatifs à l'interpellation violente de Michel Zecler à Paris ont ranimé le débat sur la réforme, voire la suppression de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), réclamée de longue date par des responsables de gauche.

L'institution, chargée de contrôler les services de la Direction générale de la police nationale, de mener des inspections administratives et de veiller au respect des règles de déontologie, est régulièrement mise en cause pour son présumé manque d'indépendance vis-à-vis de l'objet de ses enquêtes. Si elle est de plus en plus saisie, avec un bilan de 1.460 enquêtes judiciaires ouvertes en 2019, soit plus de 20% de hausse en un an, après la séquence des Gilets jaunes, l'IGPN ne sanctionne pas davantage les fonctionnaires.

Gérald Darmanin a eu beau répéter, lundi à l'Assemblée, que "55% des sanctions dans la fonction publique concernent la police", l'IGPN est critiquée principalement pour ses conclusions jugées trop tièdes à l'égard des policiers mis en cause, à l'instar de celles relatives à l'évacuation du camp de migrants de la place de la République, à Paris, la semaine dernière.