Violences policières : sur quoi portera l'audition de Darmanin à l'Assemblée ?

La date du 17 novembre fait référence à un rassemblement devant l'Assemblée nationale contre la proposition de loi "sécurité globale", au cours duquel les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Depuis, sont également survenus l'évacuation d'un campement de migrants place de la République et le passage à tabac du producteur de musique noir Michel Zecler par des policiers.

Questionné sur ses attentes, le député insoumis Ugo Bernalicis a répondu à LCI qu'il souhaitait que le ministre de l'Intérieur "annonce sa démission". Le député Matthieu Orphelin (ex-LaREM et EDS) espère lui que Gérald Darmanin se présentera "dans une posture moins clivante que d'ordinaire" et qu'il "apporte[ra] des gestes forts d'apaisement". "Est-il prêt à renoncer à l'article 24 mais aussi aux autres articles qui posent problème ?" dans la loi "sécurité globale" comme celui concernant la surveillance par drones, interroge le parlementaire. "Est-il prêt à renforcer très fortement la formation des forces de l'ordre, initiale et continue ?", continue-t-il, confirmant que "la question du maintien ou non du préfet Didier Lallement se pose[ra] forcément".