Violences sur les Champs-Élysées : le gouvernement sous le feu des critiques

Face à la gravité de la situation, Matignon admet le soir de ce 17 mars 2019 "des dysfonctionnements". Alors qu’Emmanuel Macron a décidé d’écourter son week-end dans les Pyrénées, le gouvernement d’Édouard Philippe quant à lui devra répondre à ceux qui lui reprochent sa passivité. Christophe Castaner et Bruno Lemaire seront notamment entendus au Sénat pour s’expliquer mardi prochain.



