Violences : un "délit d'outrage" pour mieux protéger les maires

Pour exprimer leurs ras-le-bol et trouver des solutions, les représentants des maires de France avaient rendez-vous à Matignon mercredi 2 septembre. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a reçu les associations d'élus sur la prévention et la répression des agressions à leur encontre.