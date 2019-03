Visite d'État de Xi Jinping : Emmanuel Macron met les petits plats dans les grands

Après avoir effectué un crochet par Monaco, Xi Jinping et son épouse ont été accueillis ce dimanche soir par Emmanuel et Brigitte Macron à la villa Kérylos, à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) pour un dîner privé. Le président chinois passera ensuite la nuit dans le célèbre hôtel Negresco, situé sur la Promenade des Anglais à Nice. Il sera à Paris lundi pour un diner d'État à l'Élysée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.