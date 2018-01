Vitesse limitée à 80 km/h: Gérard Larcher demande "solennellement" les résultats de l'expérimentation à Edouard Philippe

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a demandé "solennellement" au Premier ministre Edouard Philippe de publier les résultats de l'expérimentation sur l'abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires.





"Il faut que le Premier ministre réponde aux parlementaires qui lui ont demandé (...) de leur transmettre les conclusions de l'expérimentation pendant deux années", a déclaré Gérard Larcher. 50 sénateurs ont réclamé les résultats de ce test lancé en 2015 sur trois tronçons de routes dont la RN 151 dans l’Yonne et la Nièvre et dont le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) - s'est toujours refusé à communiquer le bilan.