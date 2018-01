"Banalités", "hypnothérapie", "platitudes"... Les réactions de l'opposition aux voeux de Macron

Dans la lignée d'Eric Coquerel, qui a comparé Emmanuel Macron à Kaa, le serpent hypnotiseur du livre de la jungle, le sénateur LR Roger Karoutchi a vu dans l'intervention présidentielle "un grand numéro de la force du verbe", "quasiment de l'hypnothérapie. Et à part ça, beaucoup de généralités". "Un festival de voeux pieux", a aussi jugé le sénateur LR Bruno Retailleau, proche de l'ex-candidat à la présidentielle François Fillon, avec "aucune annonce concrète". Pour lui, "difficile de contester ce concert de platitudes".





Plus à droite, on lui reproche au contraire d'agir, mais de ne pas tout dire aux Français. Si l'ex-FN et président des Patriotes, Florian Philippot, retient sur LCI un "maladroit et indécent exercice d'autosatisfaction", préférant l'Europe à la France, Nicolas Dupont-Aignan (DLF) se demande si le chef de l'Etat souffre "de schizophrénie ou tout simplement d'hypocrisie", dénonçant son "cynisme" qui consisterait à "ne pas dire ce qu'il fait vraiment" depuis son élection. Le député proche du FN Gilbert Collard, amateur de formules, cible enfin "les voeux paumatoires d'un prompteur médiatique".