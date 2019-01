Vœux de Macron : un discours énergique

Le discours du Nouvel An d'Emmanuel Macron a grandement surpris. Avec une posture présidentielle plus offensive, il souhaite montrer qu'il ne subit plus la crise. D'ailleurs, il s'est dit "heureux" et "fidèle" pour qualifier son état d'esprit et pour faire passer un message aux gilets jaunes, notamment le fait qu'on ne peut pas tout demander. Le président est en effet resté ferme vis-à-vis des manifestants. Découvrez un extrait de son discours en images.



Ce mardi 1er janvier 2019, Marie-Ève Malouines, dans sa chronique "La politique", commente le discours du Nouvel An d'Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/01/2019 présentée par Benjamin Cruard sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.