"L'année 2018 sera celle de la cohésion" : avant ses vœux 2019, qu'avait dit Emmanuel Macron l'année dernière ?

De ces vœux, on retiendra également les mantras martelés par le président : "C'est aussi par le travail que notre nation sera plus forte. Parce qu'elle produira, parce qu'elle s'enrichira. Je le défendrai sans relâche, en permettant à chaque travailleur de gagner davantage." Des déclarations jamais mises de côté tout au long de l'année quand, accusé de n'avoir rien fait pour le pouvoir d'achat des plus modestes, l'exécutif mettra en avant la baisse des cotisations salariales, finançant la hausse du salaire net par le salaire brut, ou la suppression à venir de la taxe d'habitation.





Mais surtout, c'est une phrase qui, aujourd'hui fait rire les férus de la vie politique : "L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation". Une prédiction que Gilets jaunes, opposants et sceptiques de la politique mise en place par le gouvernement ne se lassent pas de voir remonter. "Nous nous sommes, trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, mais les divisions irréconciliables minent notre pays." Un vœu pieux, que le mouvement des Gilets jaunes s'est chargé d'éteindre, rappelant ça et là les fins de mois difficiles et l'injustice fiscale, mais aussi le sentiment d'exclusion, dans les phrases polémiques d'Emmanuel Macron, des "Gaulois réfractaires au changement" au "pognon de dingue" que coûteraient les aides sociales, sans oublier ce jeune chômeur à qui il avait intimé de "traverser la rue" pour trouver du travail dans un domaine de compétence qui n'est pas le sien. Une attitude dont il a convenu début décembre "qu'elle avait pu blesser".