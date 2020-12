Vœux présidentiels : Emmanuel Macron va délivrer un message "de vérité, d'espoir et d'unité"

Un rituel républicain bouleversé par la crise sanitaire du coronavirus. Emmanuel Macron adressera jeudi soir, à 20 heures, depuis l'Élysée, ses traditionnels vœux aux Français, à l'occasion d'une allocution d'une dizaine de minutes qui sera fortement empreinte des stigmates laissés par la pandémie, et sur fond de polémique naissante sur la stratégie vaccinale de l'exécutif.

Le chef de l'État délivrera à cette occasion un discours "de vérité, d'espoir et d'unité", selon les éléments de langage communiqués par son entourage à LCI. Dans le contexte si particulier d'un pays endeuillé par plus de 64.000 décès, les vœux présidentiels devraient être "différents sur le fond comme sur la forme", annonce-t-on également, avec la promesse d'une déclaration avec "plus de concret" et "plus d'humain".