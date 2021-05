"Vous avez des devoirs avant d'avoir des droits", répond Emmanuel Macron aux sans-papiers

Et de dérouler : "On n'arrive pas en disant : 'On doit être considéré, on a des droits'. On a une culture d'accueil et les choses se passeront bien si chacun fait son devoir et dit : 'Je respecte les règles, j'essaie de m'intégrer, j'apprends la langue'", a poursuivi Emmanuel Macron, qui indiquait par ailleurs avoir "été pris à partie à plusieurs reprises" sur le sujet.

Il se déplaçait pour parler accès des jeunes à la culture, en annonçant notamment la généralisation d'un pass d'une valeur de quelques centaines d'euros. Entre un concert et quelques terrasses, Emmanuel Macron a aussi glissé sur le terrain de l'immigration et de la régularisation des sans-papiers, lors de son déplacement à Nevers, vendredi 21 mai. "Vous avez des devoirs avant d'avoir des droits", a répondu le chef de l'État, alors qu'il était interpellé sur le sort des sans-papiers.

À la personne sans papiers qui lui expliquait attendre depuis "huit ans", il a opposé : "Ça veut dire que vous ne remplissez pas les critères. On prend notre part, mais on ne peut pas accueillir tout le monde", dans une formulation qui fera penser à celle prononcée par Michel Rocard en 1989 : " Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu’elle est, une terre d’asile politique […] mais pas plus."

"La France prend sa part dans l'immigration qu'il y a aujourd'hui, nous continuerons de le faire", a ensuite déroulé le chef de l'État. "On va continuer à investir pour héberger et former, mais il faut aussi que celles et ceux qui arrivent sur notre sol prennent leur part de devoirs pour faire l'effort sur la langue, pour faire l'effort pour les formations et ensuite pour avoir un travail, c'est la clé". "À ce moment-là, on arrivera collectivement à pacifier les choses, sinon, tous les esprits s'embrasent", a-t-il conclu, alors que les sondages donnent le Rassemblement national en bonne position pour emporter des régions aux prochaines élections, ainsi qu'un duel Le Pen/Macron au second tour de la présidentielle.