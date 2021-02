"Vous trouvez qu'on a du pluralisme ?" Bayrou défend la proportionnelle et met la pression sur Macron

François Bayrou a de nouveau défendu l'instauration de la proportionnelle, ce dimanche sur le plateau du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro. Jeudi dernier, le haut-commissaire au plan avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour réclamer l'instauration de la proportionnelle lors des prochaines législatives de 2022. Son initiative a été reprise par Julien Bayou (EELV), Marine Le Pen (RN) et Jean-Christophe Lagarde (UDI).

Une union dont s'est félicité le maire de Pau. "Cette lettre, cette démarche, a été partagée par des responsables de très grands courants politiques du pays depuis l’extrême gauche jusqu’à l’extrême droite en passant par le centre et les écologistes", a-t-il constaté. "Est-ce qu’on a souvenir qu’il y ait eu une démarche de cet ordre dans la vie politique française ? A mon souvenir, non", a ajouté François Bayrou, signe pour lui de l'importance et de l'urgence du sujet.

"Pourquoi je plaide pour ça ?", a-t-il poursuivi. "On est en train de vivre une crise inédite, dont on ne va pas sortir s’il n'y a pas une co-responsabilité de tous les courants politiques du pays. Tout le monde aura à prendre ses responsabilités, mais encore faut-il pour que cela arrive que tout le monde soit respecté. Nous ne sommes pas respectés", a-t-il déclaré, prenant l'exemple de Marine Le Pen. "Marine Le Pen est allée au second tour de la présidentielle. Elle est revenue à l’Assemblée nationale un mois après avec 6 députés, soit 1% des sièges. Elle fait 33% des voix, elle revient avec 1% des sièges".