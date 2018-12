Voyage au Tchad : Alexandre Benalla a-t-il utilisé un passeport diplomatique ?

Le voyage d’Alexandre Benalla au Tchad début décembre, quelques jours avant la visite d’Emmanuel Macron dans le pays, n’a pas livré tous ses secrets. Ce jeudi 27 décembre, Mediapart affirme que l’ancien conseiller élyséen, licencié du palais en juillet dernier suite aux révélations de violences commises le 1er mai, a voyagé dans le pays africain muni d’un passeport diplomatique. Et ce, alors que le principal intéressé se déplaçait pour ses propres affaires professionnelles et que, du côté de l’Elysée, on a martelé que l’ancien officier de sécurité n’a jamais été "un émissaire officiel ou officieux" du président de la République. De nouvelles révélations, qualifiées "d'affaire d'Etat" par Mediapart et qui posent questions.