Voyage de Benalla au Tchad : "Une affaire d'Etat" pour Edwy Plenel

"C'est une affaire d'Etat, car avoir un passeport diplomatique, c'est représenter officiellement la France et être protégé par la France", lance Edwy Plenel sur notre antenne, ajoutant que, dans le cadre des fonctions qui étaient les siennes à l'Elysée avant d'en être chassé, Alexandre Benalla n'avait pas besoin de détenir un passeport diplomatique. Et d'ajouter, à la lumière de ces révélations, que "Monsieur Benalla a toujours l'aide et la protection de la République française".





