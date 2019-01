VRAI/FAUX Débat national : la démocratie athénienne, un modèle à suivre en 2019 ?

VRAI. Le mot démocratie aujourd’hui pose un problème en soi. Lorsque les régimes représentatifs ont été instaurés, on ne parlait que de système représentatif et non de démocratie. Car dans notre société occidentale, l'idée prévalente est celle de dire que le peuple est incapable de gouverner. Il y a une position très aristocratique. On pense que seuls les meilleurs peuvent faire de la politique. Mais, institutionnellement, le pouvoir vient quand même du peuple. L’élu représente ses électeurs et donc la totalité de la Nation. La fraction représente le tout. Sur le plan institutionnel, cette forme de démocratie fonctionne. Mais sur le plan social, pas forcément. Et c’est ce dont on est témoin aujourd’hui.