Wauquiez démissionne de la présidence des Républicains

Laurent Wauquiez était l'invité d'Anne-Claire Coudray le soir du 2 juin 2019, dans le JT de 20H. Sur le plateau de TF1, il a tenté d'émouvoir les Français et de leur prouver qu'il avait un cœur. "Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul (...) Je me retire de mes fonctions de président des Républicains", a-t-il déclaré. Il faut toutefois savoir que le départ de Laurent Wauquiez n'était pas vraiment une surprise. Rappelons-nous que plusieurs de ses amis lui ont conseillé plus ou moins directement de "débarrasser le plancher". Et en réalité, c'était inévitable. Désormais, quel avenir pour LR ?



