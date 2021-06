Bertrand à Douai, Pécresse à Versailles : Macron au contact de ses potentiels adversaires de 2022

Que la bataille pour 2022 commence. Au lendemain du second tour des élections régionales, Emmanuel Macron rencontre deux présidents réélus et possibles adversaires à la prochaine élection présidentielle, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.

Dans la matinée, à Douai, le chef de l’État s’est rendu sur le site industriel de Renault où il a officialisé l’implantation d’une usine sino-japonaise de batteries. À son arrivée sur le site, il y a trouvé le président des Hauts-de-France, candidat déclaré à l’investiture LR pour 2022. "Félicitations pour hier", "heureux de vous retrouver ici", a lancé Emmanuel Macron à l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui s'est déjà posé comme acteur d'un "match à trois" avec le président de la République et Marine Le Pen. "Je suis content d’être avec vous. C’est une étape, mais on sait tous ce qu’il y a derrière, on le sait chacun", a-t-il poursuivi.