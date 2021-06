Xavier Bertrand : "On a de quoi former une bien belle équipe de France" en 2022

Il s'est levé de bonne heure pour retourner sur le terrain, au lendemain de sa réélection. Xavier Bertrand, qui savoure sa victoire dans les Hauts-de-France et prépare déjà sa candidature à la présidentielle de 2022, ne voulait pas, dans un premier temps, évoquer cette échéance. "Région, région, région", clamait-il à l'occasion d'une visite dans une entreprise de Morcourt (Aisne) où il entendait montrer "la réalité du terrain, des actes, plutôt que les grands discours". Pour le reste, "ce n'est pas l'heure et ça va bien se passer", assurait-il, décontracté, à LCI.

Interrogé à propos de ses deux potentiels concurrents à droite, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, également victorieux dans leurs régions respectives (Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes), Xavier Bertand a en outre commenté ainsi : "On a de quoi former une bien belle équipe de France" en vue de l'élection présidentielle.