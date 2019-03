Xi Jinping à Paris : la Chine achète 300 Airbus

À l'occasion du passage de Xi Jinping sur le territoire français, un dîner a été organisé le 25 mars 2019 à l'Elysée. Parmi les invités, on a pu retrouver l'acteur Alain Delon et la chanteuse Hélène Rollès, deux grands stars en Chine. Par ailleurs, un gros contrat a été signé lors de cette soirée : une commande de 300 appareils Airbus.



