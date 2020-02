Yannick Jadot : "Tout est déshumanisé, c’est Bercy qui dirige ce pays !"

Aucun des sujets abordés ce lundi matin ne l'a laissé de marbre, au contraire. Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie-Les Verts était l’invité ce jour d’Elizabeth Martichoux sur LCI.

Interrogé sur le congé de deuil pour enfant, Yannick Jadot a estimé que la polémique n'était pas close. "Elle le sera quand l’Assemblée nationale avec le Sénat voteront l’extension de 5 à 12 jours du congé deuil pour les parents", a-t-il asséné.

Pour Yannick Jadot, aujourd'hui, "on a l'impression que tout est déshumanisé" et "que ce sont des feuilles Excel qui servent aux décisions de ce gouvernement". "On pourrait faire une liste assez effroyable de l'arrogance technocratique qui nous gouverne. Souvenez-vous : les APL pour 5 euros, a ajouté le député. On a là un président qui dit ‘Faisons un peu d’humanité', mais on parle de parents en deuil de leur enfant, ça ne va pas nous faire le trou de la sécu ! Il y a une forme d’inhumanité permanente, d’incapacité. On est gouvernés par des gens qui ne connaissent rien de la vie, qui ne connaissent rien des difficultés des Françaises et des Français, que ces difficultés soient sociales ou humaines. C’est Bercy qui dirige ce pays, regardez pour les retraites, regardez pour tout. On dirait qu’on est dirigés par des comptables qui veulent nous faire rêver autour d’une feuille Excel, c’est dramatique".